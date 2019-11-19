'Kara Kutu' Sözcü'nün Facebook hesabını kapattırdı

Sözcü gazetesi ve kitabevi satış direktörü Bilal Ak, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sözcü kitabevinin resmi facebook hesabının kapatıldığını duyurdu.

Sözcü gazetesi ve kitabevi satış direktörü Bilal Ak, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sözcü kitabevinin resmi facebook hesabının kapatıldığını duyurdu.

Ak, Soner Yalçın'ın yeni çıkan kitabı "Kara Kutu"nun reklamı için Facebook'a yapılan başvurunun reddedildiğini, ikinci başvurudan sonra sayfanın kapatıldığını belirtti.

Facebook ilanı "Dünya Sağlık Örgütü gibi global sağlık kuruluşları tarafından belirlenen ve doğrulanan aşılarla ilgili yanlış bilgiler içeren reklamlar" kapsamında değerlendirdi.

Ak'ın paylaşımı şu şekilde;

Sözcü Kitabevi resmi facebook sayfasında Kara Kutu reklamı yaptık, facebook 'global sağlık kuruluşları tarafından doğrulanan bilgilere terstir'dedi reddetti! Bir daha denedik. Bir ilk..Sayfamız kapatıldı! Soner Yalçın, küresel düzenin tekerine çomağı sağlam sokmuş görünüyor!