Kaplamin Ambalaj'da işyeri hekimi virüsten yaşamını yitirdi

Kaplamin Ambalaj'ın işyeri hekimi Muharrem İdiz koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hekimin virüsü hastasından kaptığı düşünülürken, fabrikada kısa süreliğine üretime ara verildiği duyuruldu.

İzmir Kemalpaşa'da faaliyet gösteren Kaplamin Ambalaj Sanayi fabrikasının işyeri hekimi olan Muharrem İdiz bugün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halka açık üretim yaptığı için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) hekimin ölümünü duyurmak zorunda kalan fabrika, Muharrem İdiz'in fabrikaya en son geldiği 23 Mart tarihinden itibaren 14 günlük süre boyunca fabrikada üretime ara verildiğini açıkladı.

Fabrikada gıda ve tarım sektöründe; yaş meyve, sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki, meşrubatlar için, sanayi üretiminde ise; kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve hazır giyim, seramik gibi sektörler için ambalaj malzemesi üretiliyor.

Yüzde 16,67’si halka açık olan fabrka 2015 yılında Çukurova Holding DS Smith hisselerini satın almış ve yüzde 29,22’lik paya sahip olmuştu. Yüzde 45,44 hissesi ise Sınai ve Mali Yatırımlar Holding’in elinde.

KAP’a yapılan açıklamada bugüne kadar şirket personelinde herhangi bir semptoma rastlanmadığı iddia edilse de, birkaç gün sonra açılacak olan fabrikada çalışan yaklaşık 200 kişinin sağlık durumu şüpheli.