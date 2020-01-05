Kapatılan termik santrallere milyarlık 'teşvik'

Baca filtresi takmadığı gerekçesiyle kapatılan termik santrallerin 1 milyar TL’ye yakın teşvik aldığı öğrenildi.

Baca filtresi kullanılmadığı gerekçesiyle kapatılan santrallere, 2018 yılında 326 milyon 955 bin TL ve 2019’un ilk 9 ayında ise 777 milyon 216 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyar TL’yi geçen teşvik verildiği açıklandı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, önceki gün partisinin MYK toplantısında baca filtresi kullanmadığı için kapatılan termik santrallerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, "İktidar, kapatılan santrallerin yükümlülüklerine uymadıkları bilinmesine karşın, bunun önüne geçmek için gerekli tedbirleri almadı" denildi.

Raporda yer verilen teşvikler şöyle:

Çatalağzı santrali 2018 yılında 35 milyon TL, 2019'un ilk 9 ayında 83 milyon TL

Orhaneli 2018'de 23,3 milyon TL, 2019'da 55 milyon TL

Tunçbilek 2018'de 40,6 milyon TL, 2019'da 96,8 milyon TL

Seyitömer 2018'de 66,8 TL, 2019'da 157,2 milyon TL

Kangal 2018'de 50,8 milyon TL, 2019'da 121,1 milyon TL

Soma 2018'de 110,2 milyon TL, 2019'da 262,5 milyon TL

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 2020 yılında kapasite kullanım mekanizması kapsamında teşvik almaya devam edecek santrallar arasında, kapanan termik santrallerden Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı, Manisa Soma'nın da yer aldığı anlaşılmıştı.