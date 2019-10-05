Kapatılan KYK yurdu: Evsiz kalan öğrenciler oturma eylemi yaptı

Konya Cihanbeyli’de bulunan KYK yurdunun kapatılmasıyla birlikte yurtsuz kalan öğrencilerin bir kısmı oturma eylemi yaparak durumu protesto etti. Her yere başvurmalarına rağmen hiçbir cevap alamayan öğrenciler, pansiyon ve otellerde kalmaya devam ederken bazıları parklarda yatmaya devam ediyor.

Konya Cihanbeyli’de yurtsuz kalan öğrencilerin bir kısmı oturma eylemi yaparak durumu protesto etti. Her yere başvurmalarına rağmen hiçbir cevap alamayan öğrenciler, pansiyon ve otellerde kalmaya devam ederken, bazıları parklarda yatmaya devam ediyor. Banyo ve elektrik ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrenciler hiçbir yardım alamadıklarını da belirttiler.

FIRSAT BİLİP PANSİYON VE OTEL FİYATLARINI ARTTIRDILAR

Öğrencilere destek olmak yerine neredeyse fiyatlara yüzde elli zam koyan otel ve pansiyon sahipleri, zorluklarla okula yolladıkları öğrencilerin ailelerini fazlasıyla zorladı. Bu durumdan şikayetçi olan aileler ve öğrencilerin bazıları çocuklarının eğitim hayatına son verdirip memleketlerine geri gitmelerini istedi. Geçen yıl bir aylığı 450 TL'ye kiralanan pansiyonlar bu yıl 15 günlüğü 450 TL'den hizmet veriyor.

YURT HİÇ KULLANILMAMIŞ GİBİ TERTEMİZ

Öğrencilere okulun ilk günü yurdun açılacağını söyleyen KYK, ilk gün yurdu gezdirmişti. Yurttaki yatakların hiç kullanılmamış gibi tertemiz olduğunu ve yatakların henüz poşetleri bile açılmadığını belirten öğrenciler bu durum karşısında da oldukça şaşkınlar.

TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLİĞİ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bugünkü oturma eyleminden sonra Türkiye Komünist Gençliği öğrencilerle tanışarak, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve seslerini nasıl duyuracaklarını konuştu. Desteklerini esirgemeyen Türkiye Komünist Gençliği sıra arkadaşlarının yanında olacağını belirtti.