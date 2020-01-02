Kapatılan Afşin termik santralinin zararını kamu mu karşılayacak?

Baca filtresi takmadığı için kapatılan Afşin A Termik Santrali'nin zararının sözleşme gereği devlet tarafından karşılanacağı iddiası gündeme geldi.

Filtre takmadığı ve baca gazı arıtma önlemi almadığı için kapatıldığı açıklanan termik santrallerden Afşin A Termik Santrali'nin zararının kamu tarafından karşılanacağı iddiası gündeme geldi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eski Milletvekili İlhan Cihaner, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sorduğu soruda iddiayı gündeme getirdi. Cihaner, Twitter üzerinden "Sayın Murat Kurum, filtresiz çalıştığı İçin kapatılan Afşin-Elbistan santralinin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği, santral kamu tarafından kapatılırsa 'kapasite bedeli' (KW saati 16 cent) üzerinden, üretim yapmadan devletten ödeme almaya devam edeceği doğru mudur?" diye yazdı.

Sayın @murat_kurum filtresiz çalıştığı İçin kapatılan Afşin-Elbistan santralinin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği, santral kamu tarafından kapatılırsa “kapasite bedeli” (KW saati 16 cent) üzerinden, üretim yapmadan devletten ödeme almaya devam edeceği doğru mudur? https://t.co/5tmUIwhHJa — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) January 1, 2020

'ÇAYIRHAN SANTRALİNE VERİLEN İZİN AÇIK KAYIRMA DEĞİL Mİ?'

Cihaner kapatılmayan ve geçici faaliyet belgesi verilen santrallere ilişkin ise "Sayın Murat Kurum çevre yatırımları tamamlanmayan santrallere hangi gerekçe ve yetkiyle Geçici faaliyet belgesi verdiniz? Bu sürede kirletmeye devam etmeyecekler mi? İşletme devir süresi zaten 6 ay sonra dolacak olan Çayırhan santraline 6 ay süre vermek açık kayırma değil midir?" diye sordu.

Sayın @murat_kurum çevre yatırımları tamamlanmayan santrallere hangi gerekçe ve yetkiyle Geçici faaliyet belgesi verdiniz? Bu sürede kirletmeye devam etmeyecekler mi? İşletme devir süresi zaten 6 ay sonra dolacak olan Çayırhan santraline 6 ay süre vermek açık kayırma değil midir? https://t.co/5tmUIwhHJa — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) January 1, 2020

KAPATILAN VE 'GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ' VERİLEN SANTRALLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 31 Aralık 2019'a kadar filtre takmayan 5 termik santralin tamamen; 1 termik santralin ise kısmî olarak kapatıldığını açıklamıştı. Kurum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla ortak kurulan komisyon aracılığıyla Türkiye'deki 13 termik santrali incelediklerini, kapatılmayan 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3'üne ise gerekli izinlerin verildiğini söylemişti:

"2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır."