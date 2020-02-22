Kapanan şirketler yüzde 10 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, 2019 Ocak’ta kapanan şirket sayısı, 2018 Ocak’a göre yüzde 9,91 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) geçen yıldan bu yana kapanan şirket sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, 2019 Ocak’ta kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,91 arttı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerin, 702’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’si inşaat, 262’si imalat sektöründe yer aldı.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 733’ü inşaat, 354’ü imalat sektöründe bulunduğu belirtildi.

Yıllık bazda kurulan şirketler ise yüzde 26,56 artış gösterdi.

Buna göre, 2020 Ocak’ta 10 bin 591 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9 bin 87 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,37’sini, 1390 anonim şirket ise yüzde 23,63’ünü oluşturdu.