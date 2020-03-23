Kapalıçarşı geçici olarak kapatıldı, çalışma saatlerine sınırlama getirildi

Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında bugün sağlık ekiplerinin yaptığı demetim sırasında geçici olarak kapatıldı. Çarşının açık kalacağı saatlere kısıtlama getirildi.

İstanbul'da Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında bugün yapılan denetim sırasında geçici olarak kapatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri özel kıyafetleriyle Kapalıçarşı'da esnafa herhangi bir rahatsızlık belirtisinin olup olmadığını sordu. Yapılan testlerde şüpheli görülen esnafın hastanelere yönlendirileceği belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

Bugün saat 16.00'da kapatılan Kapalıçarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve Kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır" duyurusu asıldı.

Öte yandan Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.