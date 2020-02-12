Kanser hastası yurttaşı Facebook paylaşımı nedeniyle tutukladılar

Yaşadığı İsviçre’den İstanbul’a gelen 53 yaşındaki kanser hastası Ayten Sarıkaya Kesler, Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Bugün öğle saatlerinde yaşadığı İsviçre’den İstanbul’a gelen Ayten Sarıkaya Kesler, hakkında Facebook paylaşımları üzerinden yürütülen “örgüt propagandası” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınarak Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Avukatı Gülizar Tuncer, Kesler’in ağır kanser hastası olduğunu ve buna ilişkin bilgilendirme yaptı. Tuncer, Kesler’in İsviçre’den Türkiye’ye geldiğini, kaçma şüphesinin olmadığını belirterek yargılamanın tutuksuz yapılmasını talep etti.

Ancak Sulh Ceza Hakimi Alper Önal, Kesler hakkında tutuklama kararı verdi. Avukatın ısrarı üzerine hakim “tutuklamanın hakimin takdir hakkı olduğunu ve hakkını bu şekilde kullandığını” ifade etti.

Yeni1mecra'dan Yağmur Kaya'nın haberine göre, hakimin kararını bekleyen Ayten Sarıkaya Kesler, adliye koridorunda fenalaşarak bayıldı. Bu arada Kesler’e tutanak imzalatılmak istendi. Av. Gülizar Tuncer, “Bu insanlık dışı bir uygulama, insanlık açıkça yerlerde sürünüyor. Tutuklama yetmediği gibi kendinden geçmiş bir kişiye bir de tutanak imzalatılmaya çalışılıyor” şeklinde tepki gösterdi.

Tutuklanan Kesler, Bakırköy Adliyesi’nden cezaevi yerine Bahçelievler Medical Park Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

‘TUTUKLAMA YAŞAMINA MAL OLABİLECEK'

Av. Tuncer, “Müvekkilimin tutuklanmayı gerektirecek bir durumu yoktu. Kaçma tehlikesi ve delilleri karartma riski söz konusu değildi. Zaten kendisi İsviçre’den Türkiye’ye geldi. Dava dosyasında her türlü delil var. Toplanması gereken delil bulunmuyor. Müvekkilim ağır kanser hastası, yıllardır tedavi görüyor. Böylesi bir tutuklama sağlığı için son derecede tehlikeli, yaşamına mal olabilecek bir uygulama” şeklinde konuştu.