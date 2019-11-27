Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden 'deprem' açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, "Bu+Açık Ders Etkinlikleri"ne ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan "Deprem Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz" konulu konferansta konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin konuştu.

Özener, Türkiye'de ortalama günde 1 tane 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu, 10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9 arasında bir depremin olduğunu, yaklaşık 6,5 yılda bir ise 7'den büyük depremin meydana geldiğini söyledi.