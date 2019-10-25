Kandilli: İstanbul'un 176 günlük su stoku kaldı

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı 23 Ekim itirabiyle yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, 'Hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor' dedi.

İstanbul'da, Eylül ve Ekim aylarının yağışsız geçmesinin ardından kuraklık ve olası su krizi tekrar gündeme geldi. Kırklareli sınırındaki Kazandere Barajı kururken, İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44'e geriledi.

'HAVZALAR ARTAN NÜFUSUN İHTİYACINI KARŞILAMAYACAK DURUMDA'

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, "Ekim, Kasım ve Aralık ayında ortalamanın altında yağış ile ortalamanın üzerinde sıcaklık söz konusu. Şubat, Mart’ta ise yağış az, sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kasım ve Aralık yağışlarında yüzde 20 azalma olursa uyarı, yüzde 25 azalma olursa alarm verilmeli. Melen Projesi, bugün için Istanbul'u kurtarsa da önümüzdeki dönem sıkıntı yaşanabilir" dedi.

Bu kış için hem İstanbul hem de Türkiye genelinde yağış bakımından kurak geçeceğini öngördüğünü söyleyen Şen, İstanbul'da asıl meselenin yağış rejiminden çok, su havzalarının artan nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak durumda olduğunu söyledi. Şen, "İstanbul'daki yapılaşma, 4-5 derecelik sıcaklık artışına neden oluyor. Gökdelenler, asfalt yollar 'ısı adası' etkisi yapıyor" dedi.

'176 GÜNLÜK SU KALDI'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de, önümüzdeki dönemin kurak geçeceğini düşündüğünü söyledi. Yağışların ortalamaların altına düşmeye başladığını belirten Tek şöyle konuştu: "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var."

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79

