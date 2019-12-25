Kanal İstanbul'u böyle savundu: Yüzlerce atom bombasına denk patlama olur, kanal yıkılır ama...

Kanal İstanbul ÇED raporunda imzası bulunan enstitüde görevli olan Dr. Yavuz Örnek, projeyi tuhaf sözlerle savundu. Örnek, 'Diyelim ki Karadeniz’in altında bir magma oluştu ve H2S açığa çıktı. Yüzlerce atom bombasına denk patlama olur. İlla olacak demiyorum ama bu hiç olmayacak manası taşımaz. Bu kanal, İstanbul Boğazının tamamen yıkılmasını engeller. Kanal da yıkılır ama ona da ihtiyaç var' dedi.

Kanal İstanbul ÇED raporunun denizle ilgili bölüme destek veren isimlerden olan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde görevli Dr. Yavuz Örnek, Kanal İstanbul'u tuhaf gerekçelerle savundu.

Radyo Karakutu’da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan’a konuşan Örnek’in açıklamalarından başlıklar şöyle:

'BOĞAZA YAKIT DÖKÜLEBİLİR'

Bu kanalın açılmasını gerekli kılan bazı gerekçeler vardır. Mesela büyük kazalar olduğunda yakıt taşıyan tankerlerden boğaza büyük oranda sıvı yakıt dökülebilir. Bu durum günlerce Boğaz’dan gemi geçmesini engelleyebilir.

'TÜRKİYE ÜCRET İSTEYEBİLİR'

Başka tehlikeler de var. Mesela bugünkü siyasi ortamın gelecekte de aynı kalacağını sanmıyorum. Montrö 5-10 yıl sonra geçerliliğini yitirebilir. Ülkeler arası bazı statüler değişebilir. Örneğin; Ege Adaları’na Yunanistan’ın savaş uçaklarının inmesi için havaalanı yapması yasaktır. Ama yaptılar. Yarın bir gün de Türkiye, ‘Bundan sonra risklerden dolayı boğazlardan geçmek ücrete tabi’ diyebilir. Çünkü büyük kazalarda Türkiye ekonomisi zarar görür.

'KANAL YIKILIR AMA...'

‘Mesela Karadeniz’in altında 500 milyon metreküp H2S gazı var’ diyorlar. Diyelim ki Karadeniz’in altında bir magma oluştu ve H2S açığa çıktı. Yüzlerce atom bombasına denk patlama olur. İlla olacak demiyorum ama bu hiç olmayacak manası taşımaz. Bu kanal, İstanbul Boğazının tamamen yıkılmasını engeller. Kanal da yıkılır ama ona da ihtiyaç var. Sadece siyasi sebeplerden dolayı kanala karşı çıkmaya karşıyım. Gelecekteki bazı riskleri bertaraf etmek için Kanal İstanbul’a ihtiyaç vardır.

'İÇME SUYU SORUNU OLABİLİR AMA DÖVİZ GETİRİR...'

Ben Kanal İstanbul’a karşı değilim. Fakat dezavantajları da var. Terkos Gölü’ne yakın olan yerde zemin altı betonlaşmassa Terkos Gölü tuzlanabilir. Dolayısıyla İstanbul’un içme suyu sorunu olabilir. Fakat bir avantajı varsa 10 dezavantajı var. Buraya 7 milyonluk bir şehir kurulacak. Bu ülkeye döviz kazandıracak. Mutlaka yabancılara satış yapılacak. Ülkemin geleceği için faydalı olacağına inandığım bir projedir. Orada bir şehir kurulmasına sıcak bakıyorum.

'O DA DOĞRU...'

‘Orada kaç milyon metrekarelik toprak alan sulandırılacak. Bizim toprağa ihtiyacımız var’ diyeceksiniz. O da doğru. Ama 8 milyon nüfuslu muhteşem bir şehrin kurulmasına sıcak bakıyorum.