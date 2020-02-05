Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken anket

Sonar Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre, yurttaşların yüzde 53,7’si Kanal İstanbul projesinin yapılmasına karşı çıktı.

Sonar Araştırma Şirketi’nin, Kanal İstanbul projesiyle ilgili anketi 27 Ocak - 3 Şubat 2020 arasında İstanbul’un en kalabalık 30 ilçesinde 2 bin 69 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Projeyi onaylayanların oranının yüzde 35.9’da kaldığı belirtilirken yurttaşların yüzde 5’i projeyi çok iyi bildiğini söyledi.

YÜZDE 53.7 KARŞI

Cumhuriyet'ten Eren Can Keman'ın haberine göre, 25-34 ile 35-44 yaş aralıklarının en kalabalık grubu oluşturduğu ankette yurttaşlar “Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 39’u “Hiçbir bilgim yok”, yüzde 31.9’u “Biraz bilgim var”, yüzde 24.1’i “Yeterince bilgim var” yanıtını verdi. “Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı, yapılmamalı mı” sorusuna “Yapılmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 35.9, “Fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 10.4 olurken projenin yapılmasını istemeyen ve soruya “Yapılmamalıdır” yanıtını veren yurttaşların oranı yüzde 53.7 oldu.