Kanal İstanbul’a karşı 'insan zinciri' eylemi

Avcılar’da, Küçükçekmece Gölü'nün yanında bulunan Paşaeli Kent Parkı’nın girişinde Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul projesi ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kanal İstanbul projesine karşı bugün Küçükçekmece ve Avcılar’da "Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu" tarafından bir eylem düzenlendi. Kanal İstanbul'a karşı gerçekleştirilen eylemde, "insan zinciri'’ yapıldı.

Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri adına Konsey Başkanı Turgay Halis Çelik, basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından 2016 yılında KHK ile İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Jeofizik Mühendisi Savaş Karabulut söz aldı. Karabulut, konuşmasında Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporunun bilimsel olmadığını vurguladı ve bu projenin doğa için bir yıkım getireceğini söyledi.

Karabulut’un konuşmasından sonra basın açıklamasına katılanlar, Küçükçekmece istikametine doğru insan zinciri eylemi gerçekleştirdi. Tek sıra halinde kıyı şeridinde gerçekleştirilen insan zinciri eyleminde, "Kanala değil depreme bütçe" yazılı bir de pankart açıldı.