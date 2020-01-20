'Kanal İstanbul ısı adası etkisini arttıracak, bu büyük problem'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunun yetersiz kaldığını söylerken, meteorolojik açıdan yaşanması olası önemli risklere dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu, Kanal İstanbul projesinin İstanbul’un “ısı adası”nı arttıracağı uyarısında bulundu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Kadıoğlu, ‘‘Kanal İstanbul bölgenin makro iklimini değiştiremez. Çok ince bir dar bir su yolu. Bunun etrafına yapılacak binalar, şehirler. 1 milyonu bulacak deniyor. İstanbul’da kent ısı adasını en az yarım derece arttırabilir. Bu büyük bir problem. Batıdan gelen soğuk hava, sise neden oluyor. Bu sis tabii havalimanında görüşü etkileyecek. Geçen gemiler, batıdan gelen rüzgarlarla bölgede halk sağlığı ve hava kirliliği problemi yaratacaktır. Tarihi eserleri etkilemesiyle beraber kirleticilerle erken ölümler, kanser türlerinin artması beklenir. Bunlar ÇED raporlarında ele alınmamış, unutulmuş şeyler’’ dedi.

Kanal İstanbul’un Karadeniz’e yakın kısımlarıyla geçtiğimiz yıl faaliyete geçen kentin üçüncü havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın çok yakın olduğunu ifade eden Prof. Kadıoğlu, hem kanal üzerine yapılacak yüksek köprülerin hem de kanalın aydınlatmasının havalimanında iniş kalkış yapan uçaklar için risk taşıyacağını da dile getiriyor.