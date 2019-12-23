Kanal İstanbul için 'güncellenmiş' ÇED raporu açıklandı, halkın görüşüne sunuldu

75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı.

75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul projesi için hazırlanan son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün halkın görüşüne açıldı.

“Nihai” olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak.

DSİ'DE UYARDI

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı'nın Kanal İstanbul hakkında daha önce yazdığı rapor, projenin İstanbul'un su kaynaklarına nasıl zarar vereceğini ortaya koydu. Raporda, kentin her yıl milyonlarca metre küp su kaybı yaşayacağı, bir anda susuz kalabileceği ve su kaynaklarına tuzlu su geçişi riskinin olduğuna yer verildi.