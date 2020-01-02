Kamyonculardan birçok ilde 'dijital takograf' protestosu

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulan dijital takograf uygulamasına karşı çıkan nakliyeciler, İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de eylem yaparak yol kapattı.

Nakliyeciler 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen "dijital takograf" uygulamasını protesto etmek için İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir’de yol kapattı.

TIR ve kamyonlarla yolları kapatan nakliyecilerden bazıları akıllı telefon kullanmayı ve e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmediklerini, "dijital takograf" uygulamasının altyapısı hazır olmadan yürürlüğe girdiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesini istedi.

İstanbul'da TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapatarak korna çalmaya başladı. İhbar üzerine gelen polisler daha sonra nakliyecileri ikna ederek yolu trafiğe açtı.

Ankara’da da yaklaşık 100 nakliyeci, TEM Otoyolu’nun Akıncı Gişeleri’nde toplandı. TIR ve kamyonlarla yolun İstanbul istikametini kapatan nakliyeciler jandarmanın uyarısına karşın yolu açmadı. Olay yerine gelen Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Ankara İl Jandarma Komutanı'nın görüştüğü nakliyeciler daha sonra eylemi bitirerek yolu trafiğe açtı.

DHA'nın haberine göre Kırıkkale'de de nakliyeciler Kayseri-Ankara karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Nevşehir’de de bir grup nakliyeci, Adnan Menderes Terminali ve Çardak Yolu’nu trafiğe kapatarak yeni uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.