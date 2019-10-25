Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sınav ücretlerinde indirim talebi

Kamu Denetçiliği Kurumu, ÖSYM Başkanlığınca uygulanan sınav ücretlerinin aşağı çekilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yazılı açıklama yaparak, gelen çok sayıda başvuru sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na sınav başvuru ücretlerinin makul düzeye çekilmesi için düzenleme yapılmasını önerdi.

KDK'nın yaptığı tavsiye kararında, sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğu, sınav ücretlerinin yüksek oranda belirlenmesinin ekonomik olarak dezavantajlı olan kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği söylendi.

Kararda, eğitim öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir anayasal hak olduğu ve maddi yetersizlik içindeki vatandaşların başvuru ücretlerinde indirimlere gidilmesinde kamu yararı bulunduğu belirtildi.