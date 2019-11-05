Kampüs içinde kölelik: Hak gaspı, sömürü ve taciz...

Hem okuyup hem eğitim masraflarını karşılamak zorunda olduğu için çalışan öğrenciler, asgari ücretin de altına ve oldukça ağır koşullara maruz kalıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’de okuyup eğitim masraflarını karşılamak isteyen öğrencilerin çalışma koşulları 21. yüzyılda köleliğin kampüslere kadar girdiğini gösteriyor.

Görüştüğümüz öğrenci-işçilerin aktardıkları oldukça iç karartıcı. Çalışma şartları çok sıkı, çalışanların üzerinde ağır bir mobbing uygulanıyor. Bununla birlikte öğrenci-işçilerin aldıkları ücretler çok düşük. Tam zamanlı çalışan bir öğrenciye, 12 saati için 50-60 lira arası bir ücret ödeniyor. Üstelik asgari ücretin bile 7,5 saati için en az 67 lira ödenirken.

Asgari ücretin yarısından azı olan bu ücretin altında ödeme yapıldığı bile oluyor ancak üstü hiç bir zaman ödenmiyor, çünkü mesai ücreti diye bir kavram yok. İşin bir diğer yanı ise çoğu çalışana sigorta bile yapılmıyor.

Tüm bu ağır şartlar dışında özellikle kadınların maruz kaldığı bir başka sorun da taciz. Çalışma ortamında hem sözlü hem de fiziksel taciz o kadar "meşrulaşmış" durumda ki, taciz olarak bile görülmüyor. Sırf üç-beş lira daha fazla kazanabilmek için kadınları dekolte giyip, makyaj yapmaya zorluyorlar. Patronların tacizleri bir yana, müşteri taciz ettiği zaman kendinizi savunmaya kalkarsanız doğrudan kapı dışarı ediliyorsunuz.

Kampüs içinde kafe ve restoranlarda çalışan öğrenci-işçilerin durumunu daha iyi aktarabilmek için emekçi bir kadın öğrenci ile yaşadıklarına ilişkin görüştük:

Öncelikle iş arama sürecinden başlasak, neler yaşadın?

Öncelikle 1,5 aydır Sivas'ta yaşıyorum ve ailemin durumunun pek iyi olmaması beni çalışmaya itti. Sivas'a geldiğim 2. haftanın başında iş aramaya başladım. Sormadığım yer kalmadı. Tecrübesiz olduğum için işe almayan mi dersin, dekolteli giymeyi kabul etmediğim için işe almayan mi dersin... Kısaca önüme bir sürü bahane sundular.

Bu yaşadıkların içerisinde seni en fazla seni üzen olay neydi?

Bir kafeye başvurdum, her şey çok güzel, anlaştık. Sonra oranın sorumlusu nerelisin, diye sordu, "Adanalıyım" dedim. Soyadımı sordu, söyledim. "Siz Alevi misiniz" diye sordu, ben de "evet" dedim. Sonra suratı asıldı "Seni ararız sonra" dedi ve aramadı.

Bize çalışma ortamını biraz anlatabilir misin, nasıl bir yerde çalışıyorsun?

Yaklaşık 3 haftadır çalışıyorum. İşe girdiğim ilk 4 gün boyunca alıştırma süreci diye tarafıma ödeme yapmadılar. 4. günün sonunda ise "alındın" dediler ve çalışmaya başladım. İlk hafta servis yapıyordum ve masa siliyordum. Sonrasında bulaşık yıkama, paket servise gitme gibi üstüme vazife olmayan şeyleri yaptırmaya başladılar. Günde ortalama 12 saat çalışıyorum ve bir kez yemek molası hakkım var. Telefon kullanmamız yasak, arkadaşlarım ziyarete geldiği zaman konuşmamız bile yasak.

Anlıyorum, peki hiç sözlü ya da fiziki tacize uğradın mi?

Çoğu zaman patronumun gün içinde beni izlediğini hissediyorum. Bir defa da bana, "Canın sıkıldığı zaman beni ara takılalım" demişti.

Tüm bunlara rağmen neden hala orada çalışmaya devam ediyorsun?

Mecburum, başka çarem yok, başka maddi gelirim yok.