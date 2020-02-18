Kalın’dan ‘Gezi’ açıklaması: 'Bir kalkışma olarak verdiği zararı unutmamak lazım'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Gezi Direnişine ilişkin ‘Kalkışma olarak verdiği zararı unutmamamız lazım’ dedi. Moskova'da İdlib konusundaki görüşmelerden 'tatmin edici' sonuç çıkmadığını söyleyen Kalın 'Bize sunulan kağıt ve haritayı kabul etmedik. Bunlar müzakere yoluyla çözülecek' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Kalın, Gezi davasına ilişkin bir soru üzerine “Mahkemenin verdiği karar yargılama sürecinin bir aşamasını teşkil ediyor. Bununla ilgili bizim yorum yapmamız doğru olmaz” dedi.

Kalın “Gezi olaylarıyla ilgili işin hukuk, dava, mahkeme meselelerinin yanında bir kalkışma olarak verdiği zararı unutmamamız lazım. Vandallıktan siyasi kutuplaştırmaya Türkiye’nin gündemine bir takım ayrıştırma söylemlerinin devreye sokulmasını hatırlayalım. Son günlerde Gezi meseleleri üzerinden tarihi ve geçmişi yeniden okumaya dönük girişimlerin yapıldığını görüyoruz” diye konuştu.

'SAYIN GÜL GURUR DUYABİLİR'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilişkin ise Kalın “Sayın Gül gurur duyabilir, Cumhurbaşkanının kendi görüşüdür. O dönemde de kendisi görevdeyken farklı düşünceleri vardı. O sürecin bir bütün olarak Türkiye’ye zarar verdiğini unutmayalım” dedi.

HULUSİ AKAR'LA ZİYARET: 'KİŞİSEL HUKUKUMUZA BİNAEN'

Kalın, Hulusi Akar ile 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül'e yaptıkları "helikopterli ziyaret"e ilişkin Gül'ün açıklamaları hakkında ise şunları söyledi:

“Burada geldiler bizi dinlediler ve gittiler şeklinde bir takım değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz. Biz kimseden talimat almadan gittik. Fikir alışverişinde bulunduk.

İki tarafın da görüşlerini açık bir şekilde dile getirdiği bir müzakere oldu. Şimdi geldiler, ben de onlara şunları şunları söyledim sözleri hukukumuzla bağdaşmamaktadır.

Bu görüşmeyi bizim yapma sebebimiz tamamen kişisel hukukumuza binaen kaygılarımız paylaşmak amacıyla gerçekleşmiştir. Helikopter inmiş, ültimatom vermişiz, basmışız gibi senaryolar paylaşıldı. Biz acizane doğru bildiğimiz şeyleri paylaştık. Seçim oldu, cumhurbaşkanımız seçildi. O dönemi bugünkü siyasi sürece uygun hale getirmek yaşananlarla gerçeklik arz etmemektedir.”

'ASKERİ SEVKIYAT SÜRECEK'

İdlib'deki duruma dair "İsteğimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır" diyen Kalın, "Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek" diye konuştu.

'MOSKOVA'DA TATMİN EDİCİ SONUÇ ÇIKMADI'

Kalın Moskova'da Türk ve Rus heyetleriyle yapılan görüşmeye ilişkin "Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıt ve haritayı kabul etmedik. Bunlar müzakere yoluyla çözülecek" dedi.

Kalın "Bizim için belirleyici çerçeve Soçi mutabakatıdır. Rejimin Rus destekli saldırıları derhal sona erdirilmeli. Bizim askerlerimiz ve sivillerle ilgili hassas bir süreçten geçmekteyiz. Bizim askerlerimize yönelik bir saldırı gerçekleştirilirse karşıda kim olursa olsun en sert tepki verilecektir" diye konuştu.

'SURİYE'NİN OLMAYAN PETROLÜNDE GÖZÜMÜZ YOK'

"NATO meselesinde sadece Türkiye'ye teşekkür etmek, takdir etmek yeterli değildir" diyen Kalın Suriye'ye ilişkin "bizim orada siyasi çıkarımız yok, toprağında gözümüz yok" dedi. Kalın "Suriye'nin olmayan petrolünde gözümüz yok" sözlerini sarf etti.

BURHAN KUZU AÇIKLAMASI: 'DOĞRUDAN BİZİ BAĞLAYAN BİR DURUM DEĞİL'

Burhan Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için hakimlere baskı yapmasıyla ilgili süren soruşturma hakkında ise Kalın "Doğrudan bizi bağlayan bir durum değil. Kendi açıklamalarını kendisi zaten yapıyor. İstanbul Başsavcılığı da yargıya baskı yapıldı mı iddialarıyla ilgili soruşturma yapıyor" dedi.

'FETÖ'NÜN ORDUYA GİRMESİ 70'Lİ YILLARDA BAŞLADI'

Kalın, 2004 MGK bildirisine dair tartışmalarla ilgili bir soru üzerine ise "FETÖ'nün orduya girmesi AK Parti döneminde başlamadı, 70'li, 80'li yıllarda başladı" dedi.

LİBYA'DA VURULAN TÜRK GEMİSİ

İbrahim Kalın Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus Limanı'nda bir Türk gemisini vurduğunu açıklamasıyla ilgili bir soruya ise "İsabetsiz taciz atışı oldu. Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim" diye yanıt verdi.