Kalın: Süleymani'ye saldırı bölgede yeni çatışmaları tetikleyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs Gücü Kasım Süleymani'ye yönelik saldırının 'bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğini' söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, İranlı general Kasım Süleymani'ye yönelik saldırının bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğini söyledi.

Kalın açıklamasında suikastı düzenleyen ABD'ye dair herhangi bir ifadeye yer vermezken, bölgede "mezhepçi tutumlar ile dış müdahalelerin" barış ve istikrarı tehdit ettiğini kaydetti.

Kalın'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği gibi, bölgede son dönemde peş peşe yapılan hatalar, mezhepçi tutumlar ile dış müdahalelerin küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale gelmiştir. Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz. Bu çerçevede İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ve beraberindekilere yönelik yapılan saldırı, bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyecektir. Türkiye olarak bütün tarafları bir kez daha sağduyu içinde hareket etmeye ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmaya devam edecektir."

