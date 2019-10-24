Televizyonda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ‘Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok. Bu kadar insan boşuna ölmedi’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK’te ana haber bülteninin canlı yayınında konuştu.

Kalın, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır" dedi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği harekata dair "En başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" diyen Kalın, "Suriye rejimi ile görüşme planımız yok, Bu kadar insan boşuna ölmedi" açıklamasında bulundu.

Kalın’ın konuşmasının satır başları şöyle: