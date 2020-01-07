Kalın: Putin’in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin’in yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam’a gitmesi hakkında ‘Kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kalın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarınki Türkiye ziyaretinde Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonraki gelişmeler, Libya ve İdlib’in gündem başlıkları arasında olacağını söyledi.

Putin’in Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin sorulduğu Kalın “Kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır” dedi.

Kalın İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane zamlarına karşı öğrencilerin eylemlerine polis saldırısıyla ilgili “Üzüldüğümüz hadiseler yaşandı” dedi. Sibel Üni’nin intiharının zamlarla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını öne sürdü.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KASIM SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

- "3 Ocak'ta meydana gelen Kasım Süleymani'nin ve mühendisinin öldürülmesiyle ilgili başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk saatlerden itibaren yoğun bir diplomasi trafiğini başlattılar.

- “Yarın ülkemizi ziyaret edecek olan sayın Putin'le bu konu başta olmak üzere gündem başlıkları ele alınacak. Biz bütün taraflara sükunet ve itidal tavsiyesinde bulunduk. Bölgemiz gerçekten savaşlardan, çatışmalardan, özellikle dış müdahalelerden vekalet savaşlarından yoruldu. Şu anda tarafların ABD olsun, İran tarafının olsun pozisyonlarının giderek keskinleştiğini maalesef görüyoruz. Bunu minimize etmek için sükunet çağrımız devam edecek.”

İDLİB

- “Özellikle İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı. Rusya destekli rejim saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Deçen sene vardığımız Astana ve İstanbul mutabakatına aykırı bir uygulama ve ihlali anlamına geliyor. Orada Rusya Federasyonu'nun hava desteği olmadan rejimin karada bir ilerleme sağlamasının mümkün olmadığı açık bir gerçek. Ülkemize dönük olarak harekete geçmiş olan onbinlerce İdlib meselesi yarın konuşulacak.”

LİBYA

- “Son saldırılar, bizim çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir."

- "Türkiye'nin barışçıl girişimleri, diplomasinin ve siyasetin önünü açacak atılacak adımlar eleştiri konusu olabiliyor. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Libya'da önceliğimiz ateşkes ilan edilmesidir. Hafter'in Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi gerekir.”

TÜRK AKIMI

- "Enerji haritalarında önemli değişikliğe işaret eden Türk Akımı yarın fiilen ve resmen başlatılmış olacak. İki boru hattı var. Bu sadece Avrupa'ya gitmeyecek, aynı zamanda biz de gaz alacağız. Başka ülkenin devlet ve hükümet başkanları da gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Putin'le görüşmesi olacak. Daha sonra konuk devlet ve hükümet başkanlarına sayın Cumhurbaşkanımız akşam yemeği ikramı olacak."

KANAL İSTANBUL

- "Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu da öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor."

PUTİN'İN SURİYE ZİYARETİ

- "Sayın Putin'in Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi yarın Türk Akımı programından önce olacak. Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır."



- "Esed rejimi konusunda bizim pozisyonumuz açık. Biz Esed'in kendisinin Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir yere taşıyacak bir lider olma vasfının kaybettiğini görüyoruz. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız bir sır değil. Suriye'deki siyasi süreci devam ettirmek adına İdlib mutabakatını ve Astana sürecini hayata geçirmek adına Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Yarın sayın Putin'le yapılacak görüşmede İdlib meselesi, Astana süreci önemli olacak."

'TÜRKİYE HEM ABD HEM İRAN'LA KONUŞABİLEN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ'

- "Sayın Cumhurbaşkanımız İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile öncelikli görüşmeler yaptı. Burada telefon görüşmesi durumu değerlendirmek, iki liderin görüş alışverişi çerçevesinde gerçekleşen bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Ruhani'ye de aynı telkinlerde bulundu. Bu saldırının birtakım sonuçlarının olacağını herkes görüyor bu bir sır değil."

- "Türkiye burada hem ABD hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden biri, belki de en önemlisi. Sayın Cumhurbaşkanımız fikirlerini bundan sonra da dile getirmeye devam edecek. Kendisinin bundan sonra da önemli rol oynayacağı aşikar."

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEKHANE DİRENİŞİ

- "Orada istemediğimiz, üzüldüğümüz hadiseler yaşandı. Yemek fiyatları ekonomik düzenlemeyle ilgiliydi. O arada zaman kaybı olduğu anlaşılıyor. Şu anda sorun çözüldü. Eski uygulama nasıl idiyse, yanlış hatırlamıyorsam 3,5 lira ödeyerek yemek yeme imkanları olacak. Üniversite bu konuda gerekli sübvansiyonu sağlayacak."

- "Bir üniversiteli arkadaşımız da intihar etti, kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyor, ailesine başsağlığı diliyorum. Çok hazin bir olay, bu konuyla ilişkilendirdi. Daha sonra ailesi de açıklama yaptı, kızlarının başka sorunlar yaşadığını, kendilerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını, İstanbul Valiliği'nden ciddi destek aldıklarını açıkladılar. Onlar da üzülmüşler, hayatını kaybeden kızlarının böyle bir siyasi polemik konusu haline gelmesinden üzüntü duyduklarını kaydettiler. İnsan onuru, hayatı sözkonusu olduğunda burada hiçbir siyasi mülahazanın meşrulaştırmayacağını aklımızdan çıkartmayalım."

