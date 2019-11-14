Kalın: ABD ziyareti kavga beklentilerini boşa çıkardı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın ABD ziyaretinin “kriz, kopuş, kavga” beklentilerini boşa çıkardığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinin kavga beklentilerini boşa çıkardığını söyledi.

Kalın Twitter’dan yapığı açıklamada “CB’mız Erdoğan’ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır” dedi.