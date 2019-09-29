Kağıthane'de elektrik ve doğalgaz hatlarında patlama

Kağıthane'de yer altı elektrik ve doğalgaz hatlarında patlama meydana geldi. İGDAŞ ve elektrik ekipleri bölgedeki doğalgaz ve elektrik akışını keserken, olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekildi.

İstanbul Kağıthane'deki Gültepe Mahallesi'nde, patlama sesi duyan ve yeraltından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekilirken, İGDAŞ ve elektrik ekipleri bölgedeki doğalgaz ve elektrik akışını kesti. Yapılan ölçümler sonucunda olayın yer altı hatlarında yaşandığı belirlendi. Elektrik ve doğalgaz ekipleri tarafından küçük çaplı patlamanın yaşandığı yer kazıldı. Kazılan yerde patlama nedeniyle çukur oluştuğu belirlenirken, yer altı hatlarını tamir etmek amacıyla çalışma başlatıldı.