Kafede telefonla konuşan gazeteciyi ‘hükümeti eleştiremezsin’ deyip ihbar ettiler

Uzun yıllardır gazetecilik yapan Y.K., Muğla’da bir kafede telefonla konuşurken, hükümetin Libya ve Suriye politikası ile Kanal İstanbul projesini eleştirdi. İddiaya göre bu sırada Y.K.'nın telefon konuşmalarına kulak misafiri olan iki kişi önce Y.K. ile tartıştı daha sonra da polise ihbarda bulundu.

Olay, 22 Ocak Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Muğla merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bir kafede meydana geldi.

Uzun yıllar gazetecilik yapan Y.K., kafede otururken, bir başka gazeteci arkadaşıyla, telefonda hükümetin Libya ve Suriye politikasını, Kanal İstanbul projesini ve İzmir'de Alevi evlerinin işaretlenmesiyle ilgili konuşmaya başladı.

YAN MASADAN İHBAR

Hükümetin çalışmalarını eleştiren Y.K.'ya, bu sırada yan masada oturan iki kişi tepki gösterdi. Y.K. ile kendisine hükümeti eleştirmemesini söyleyen iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmadan bir süre sonra kafeye gelen bir polis ekibi,Y. K.’yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Y.K. hakkında ‘devlet büyüklerine hakaret’ten işlem yapıldı. Y.K. da tartıştığı kişiler hakkında kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. İfadesi alınan Y.K., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

‘DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET EDEMEZSİN’

Sözcü'nün haberine göre eleştiri hakkını kullanmasının ‘hakaret’ olarak algılanmasına şaşırdığını belirten Y.K. şunları söyledi: “Muğla'da oturan bir yakınımı ziyarete gelmiştim. Kafede onu beklerken bir gazeteci arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Suriye'de yürütülen harekatın başında beri kaç askerin şehit olduğunu sordu. Bu konu hakkında konuşurken Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdim.

Ardından da Kanal İstanbul projesinin de bir hata olduğunu, milletin sırtına yeni bir ekonomik yük olduğu eleştirisinde bulundum. Bu sırada yan masadaki iki kişi ile bu nedenle tartıştım.

Bana, “Devlet büyüklerine hakaret edemezsin” ve “AK Parti’ye ve seçilmişlere karşı böyle konuşamazsın” dediler. Ben de konunun kendilerini ilgilendirmediğini, kimseye hakaret etmediğimi söyledim. Kafedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Ancak kısa süre sonra gelen polis ekibi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Emniyete gidip ifade verdim” dedi.