Kadir Topbaş'ın damadı Kavurmacı tahliye edildi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı "FETÖ"den tutuklu olarak yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"FETÖ"nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında tutuklu olarak yargılanan Kavurmacı'ya hapis cezası veren mahkeme, Kavurmacı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
İstanbul 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan Kavurmacı hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatına ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
Mahkeme Ömer Faruk Kavurmacı'yı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, aynı davada yargılanan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'yı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti.
Mahkeme Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi.
Savcı Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın "FETÖ üyeliğinden" 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.