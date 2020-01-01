Kadir Sev, Cumhurbaşkanı'nın sermayeyle kotardığı gizli işleri yazdı

Kadir Sev, bugün yayımlanan köşe yazısında 'tek adam rejimi' ifadesinin, sermayenin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki rolünü gizlediğini savundu ve kararları halktan gizleme yetkisine dikkat çekti.

Kadir Sev, bugün yayımlanan köşe yazısında Saray'ın ve "tek adam rejiminin" perdelenen yönlerini hatırlatıyor. "Tek adam rejimi demekten vazgeçmeliyiz" başlığını taşıyan yazıda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Erdoğan'ın kişisel zorlaması olarak sunulmasının, sermayenin bu yönetim biçimindeki iradesini perdelediğini anlatan Sev, sermaye için "iş yapma kolaylığı" olarak tanımlanan gereksinimlerin bu sistemle karşılandığını vurguluyor ve bunu "Tek adam rejimi gibi görünen şey, sermayenin mutfağında kurgulandı. Parababalarının, yasal ve yönetsel engellere takılmaksızın Ülkenin zenginliklerine en hızlı ulaşabilmelerini sağlayacak bir düzene olan gereksinmelerine karşılık geliyor" sözleriyle ifade ediyor.

Kadir Sev'in özellikle üzerinde durduğu konu ise Cumhurbaşkanlığı örgüt yapısı içinde alınan kararların "gizliliği" ile ilgili yapılan düzenlemeler.

KARARNAMELERİN GİZLİLİĞİ KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararname ve Kararlarının hazırlanmasının da patronların yatırım işlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan dev ofislerde gizlice kotarıldığını söyleyen Sev, 2018 Temmuz'unda çıkarılan bir kararnamenin Cumhurbaşkanı'na sözkonusu karar ve kararnamelerin hangilerinin resmi gazetede yayımlanacağı konusunda yetki verdiğini belirtiyor. Alınmış kararların yarısına yakını Resmi Gazete'de yayımlanmış değil.

"Tek adam rejimi" söylemini meclisteki muhalefet partilerinin çok kullandığına işaret eden Sev, sermayenin bu yapılanmada işlerinin nasıl kolaylaştırıldığının dikkatlerden uzaklaştırıldığını savunuyor.

Sev'in soL'da bugün yayımladığımız köşe yazısını bir kez daha okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.