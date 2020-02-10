Kadir Şeker soruşturmasında görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı

Konya’da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker’in arbede sonucu işlediği cinayete tanık olan çift, 'Kadir oradan ayrılırken ölen adam arkadan gelip sataştı ve tekme attı' diye ifade verdi.

Konya’da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), kütüphane çıkışı, bir parkta kız arkadaşı A.D.’yi döven Özgür Duran’a (32) müdahale etmek istedi.

Duran, gence saldırıp boğazını sıktı. Şeker’in kendisini kurtarmak için çıkardığı bıçak, iddiaya göre boğuşmada Duran’ın kalbine saplandı. Duran yaşamını yitirirken, Kadir Şeker tutuklandı.

Olay geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta gerçekleşti.

O anlara evlerinin penceresinden şahit olan çiftin savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

Şahitlerin ifadeleri, Kadir’in ifadelerini teyit eder nitelikte.

Hürriyet'te yer alan habere göre, evde bulunduğu sırada bağırış, çığlık sesleri üzerine mutfağın penceresinden baktığını anlatan Meryem Ö., “Pencereden parka baktım. Kameriye içindeki bir adam dışarıdaki zayıf, uzun boylu, sırt çantalı birine bağırıyor, çok ağır hakaret ve küfürler ediyordu. Sırt çantalı şahıs hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kameriyedeki şahıs yine küfürler ederek dışarı çıktı. ‘Niye karışıyorsun’ diyerek sırt çantalı şahsın yanına geldi. Küfürlerine devam etti. Bir tekme ve yumruk attığını gördüm” dedi.

ARKASINDAN GİDİP TEKME ATTI

Meryem Ö.’nün kocası Mustafa Ö. ise ifadesinde şunları anlattı:

“Saat 21.15 sıralarında park tarafından gürültüler gelmeye başladı. Eşimle camdan baktık. Zayıf, uzun boylu, sırt çantalı biri vardı. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Yürüyordu. Parktaki kameriyeden bir şahıs yürüyen adamın arkasından küfürler ederek çıktı. Çantalı şahsa doğru giderek tekme attı. Tekme atan şahıs yere düştü. Sırt çantalı şahsın elleri cebindeydi. Yerdeki şahısa birkaç tekme attı ve oradan uzaklaştı. Daha sonra bir kadın yere düşen adamın yanına geldi. Adam yerden kalktı ama sonra tekrar yere yığıldı. Kadın ‘ambulans’ diye bağırmaya başladı. Ben de 112’yi aradım. Çantalı şahsın yüzünü görmedim.”

‘OLAY MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE’

Avukat Umur Yıldırım: “Bu tip olaylarda ilk olarak meşru müdafaa var mı diye bakılması gerekiyor. İkinci olarak meşru müdafaada sınır aşımı var mı üçüncü olarak da haksız tahrik var mı yok mu buna bakılıyor. Meşru müdafaa olması için illa kişinin kendisine saldırılmasına gerek yok. 3. kişiye saldırı olsa da bu meşru müdafaa sınırları içerisine giriyor. Bu olayda Kadir’le maktul arasında bir husumet yok. Kadir adamı tanımıyor bile. Kadir’in olaya karışmasının tek sebebi kadını korumak. Kadir’in bu eylemi kanunlar çerçevesinde korunan bir hak. Yani yanınızda bir suç işleniyorsa kanunlar bunu engellemek için vatandaşa yetki veriyor. Maktul hem kadına yönelik saldırı gerçekleştiriyor ardından da Kadir’in boğazını sıkıyor. Ama Kadir’de bıçak var, adamda yok. Bana göre bu olay meşru müdafaa sınırları içerisindedir. Ancak durum meşru müdafaada sınır aşımı olarak da değerlendirilebilir. İki durumda da cezasızlık verilmeli. Eğer davada haksız tahrik uygulanırsa onda da 4’te 1’den 4’te 3’e kadar ceza indirimi olmalı.”