Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya 'Demirtaş' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenleri hedef almıştı. Kadir İnanır'dan Soylu'nun açıklamalarına 'derdimiz barış olsun' yanıtını geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenleri hedef almıştı.

Sanatçı Kadir İnanır, kendisine yönelik olarak “Eksik yapmışsınız Kadir efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt verdi.

İnanır Hürriyet’in sorusuna, “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” yanıtını verdi.