Kadir Has Üniversitesi Rektörü, eşi ve oğlu koronavirüse yakalandı

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisine, eşine ve oğluna koronavirüs pozitif teşhisi koyulduğunu duyurdu. Tedavisi başarıyla sonuçlanan rektör taburcu edildi, eşinin tedavisi ise sürüyor.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisine ve ailesine koronavirüs pozitif teşhisi koyulduğunu, Kadir Has Üniversitesi sistemi üzerinden öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştığı video aracılığıyla duyurdu.

13 Mart Cuma sabahı yüksek ateş ve titreme ile hastaneye başvuran Feyiz, test sonucunun 18 Mart'ta pozitif olarak bildirildiğini, daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını anlattı.

Rektör Feyiz, başarıyla devam eden tedavisinin 25 Mart'ta sona erdiğini ve 25 Mart'ta taburcu edilerek eve gönderildiğini aktardı.

EŞİ VE OĞLUNA DA POZİTİF TEŞHİSİ KOYULDU

Durukanoğlu Feyiz, eşinin ve 22 yaşındaki oğlunun test sonuçlarının da pozitif çıktığını, eşinin tedavisine hastanede devam edildiğini söyledi. Rektör Feyiz'in 22 yaşındaki oğlu ise başka bir evde karantinaya alındı. Paylaştığı video mesajda oğlunda hastalığın emaresi bile yokken test sonucunun pozitif çıktığını aktaran rektör, öğrencilerine evde kalmalarını belirterek şunları söyledi:

"Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz, oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen lütfen yuvanızda kalın.

Sizlerden bir şey daha rica edeceğim, sadece kendinizin değil, her biriniz yakın akrabalarınızdan en az beş kişinin de evde kalmasını sağlayın. 6 bin nüfuslu bir aileyiz, her birimiz bunu başardığımızda, 30 bin kişiyi yuvalarında tutabiliyor olacağız"