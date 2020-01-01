İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.
Buna göre, 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitim görecek.
Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.
Valiler/kaymakamlar başkanlığındaki “kadına yönelik şiddetle mücadele il/ ilçe koordinasyon, izleme, değerlendirme komisyonları” kadına yönelik şiddeti takip edecek.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerince, belediyelerde kadın konuk evleri açılıp açılmadığı denetlenecek.
Kadına şiddetle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşların dahil olacağı UYAP/POLNET/JABS/SÖNİM ortak portalının kurulumu tamamlanacak.