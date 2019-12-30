Kadın cinayetlerinde açık cezaevi sorunu

Özge Demir, Fatma Şengül'ün katilinin iki yıl sonra açık cezaevine geçmesine olanak sağlayan karara tepki gösterirken, Ceren Özdemir cinayetini hatırlattı.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Aralık 2019 günü Fatma Şengül’ün katledilmesi ile ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, Fatma Şengül’ü öldüren Zeynel Akbaş’ın “Fatma’yı öldürdüğünü ancak öldürmeyi planlamadığını” gerekçe göstererek Akbaş’ı müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Ayrıca sanık hakkında “Fatma’nın öldürülmeden önce Zeynel’e hakaret ettiği gerekçesiyle” haksız tahrik indirimi uygulandı ve ceza 18 yıla indirildi.

Karar eğer bozulmazsa, İnfaz Kanunu’na göre Zeynel 18 yıllık hapis cezasının 11 yılını ceza evinde geçirdikten sonra denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakılacak. Zeynel cezasının 1 yıl 9 ay 22 gününü kapalı cezaevinde, kalanını ise açık cezaevinde çekecek.

Açık cezaevi ifadesi yakın zamanda birkaç kez daha gündeme gelmişti. ENKA Spor Kulübü'nün ödüllü yüzücüsü İTÜ’lü Halit Ayar’ı öldüren Emre Yaşar da açık cezaevinden izin alarak İstanbul’a geldiği sırada Ayar’ı öldürmüştü.

Balerin Ceren’i öldüren Özgür Arduç da öldürmeden önce, açık cezaevinden kaçmıştı. Arduç ifadesinde belirttiği üzere hapse girmeden önce hırsızlık yaparak geçiniyordu. Uyuşturucu bağımlısıydı ve Ceren’den önce 12 yaşında bir çocuğu da öldürmüştü. Bir süre sonra açık cezaevine geçen Arduç, Cezaevinden kaçtı. Bir süre hırsızlık yaptı. öldürmek için birden fazla kadını takip etti ve öldürmeden duramıyorum diyerek Ceren’i öldürdü. Yakalandığı sırada polisleri de yaralayan Özgür Arduç, tutuklanıp güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

Kadınları katledenlerin açık cezaevinden kaçması tesadüf mü?

Hükümlülerin iyileştirilmesi kapsamında çalıştırılmasını ve meslek edinmesini sağlayan, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimindeki erkek, kadın ve genç hükümlülerin bulunduğu yerler açık cezaevi.

Yani zaten kişilerin kaçmasını engelleyen herhangi bir önlem yok zaten.

Peki açık cezaevindeki hükümlülerin hakları nelerdir?

Açık cezaevlerindeki hükümlüler, ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilir. Yine, açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler örgün ve yayın eğitimden yararlanabilir. Hükümlüye, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak programlar uygulanır. Hükümlüler, yaş, ceza süresi ve yeteneklerine öncelik verilerek ekonomik ve kültür durumuna uygun biçimde düzenlenen eğitim programlarına katılırlar.

Ayrıca, açık cezaevlerinde bulunanların aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir yol hariç üç güne kadar izin verilebilir.

Peki kimler kalıyor açık cezaevlerinde?

Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç suçlardan mahkum olanlar ve ağırlaştırılmış müebbet cezası almayanlar açık cezaevinde kalabiliyor

Yani kadın cinayeti işleyenler eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almazlarsa bir süre sonra açık cezaevine geçebiliyorlar. Zeynel Akbaş da yaklaşık 2 yıl sonra açık cezaevine geçecek ve cezasını oldukça iyi şartlarda çekecek. Sorun Akbaş’ın açık cezaevinde rehabilite edilmesi değildir. Sorun böylesi bir rehabilitenin zaten hiç olmamasıdır. Dahası, kasım ayında 39, 2019’un yılında kasım ayına kadar 430 kadının öldürüldüğü düşünüldüğünde kadın cinayeti işleyenlerin açık cezaevine konulması cinayete teşvik etmeye devam edecek. Üstelik bu durum başka bir adaletsizliğe daha işaret ediyor.

Bir yanda kadın katillerine açık cezaevi, bir yanda ise F tipi koğuş

19 Aralık günü İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fatma Şengül’ün katilinin 2 yıl sonra açık cezaevine geçebileceği vahim karar açıklanırken, aynı gün Türkiye tarihinde başka bir güne daha işaret ediyordu: Hayata dönüş operasyonların başlama tarihine.

Devlete karşı işlenen suçlar veya organize suçlardan dolayı tutuklu ya da hükümlüler 3 kişi ve 1 kişi kaldığı F tiplerinde tecrit ediliyor. 19 sene önce cezaevlerindeki F tipi tecrit uygulamasına karşı açık grevine başlayan tutuklu ve hükümlülere 19-22 Aralık’ta ülke genelindeki 20 ayrı cezaevinde “Hayata Dönüş Operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 32 kişi yaşamını yitirdi, 237 mahkum yaralandı veya sakat kaldı. F tipi tecrit koğuşunun mimarına ödül verilirken, Hayata Dönüş Operasyonu’nu düzenleyenler hakkında açılan dava hala devam ediyor.

Geçtiğimiz on yılda Ergenekon, Balyoz, Oda Tv ve benzeri operasyon davalarında yüzlerce asker, gazeteci, yazar yıllarca F Tipi cezaevlerinde kaldı. F tipi koğuşta tecrit edilirken kanserle mücadele etti, yaşam savaşı verdi ve dahası koğuşta öldü… Bugün F tipi koğuşlarda yüzlerce insan tecrit edilmeye devam ediyor.

Özetle, bir yanda kadınları katledenlere açık cezaevi gösterilirken, bir yanda devlet kendisine karşı suç işlediğini düşündüğü herkesi F tipi koğuşlarında tecrit ediyor…