Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen eylemde gözaltına alınan Kadın Meclisleri üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın Meclisleri tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen eylemde, polis saldırısı sonucu gözaltı alınan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalan Kadın Meclisleri üyeleri, "Kadın cinayetlerini durduracağız, onlara rağmen" diye konuştu.

Kadın Meclisleri, sosyal medya hesabından Şili’deki danslı protestoyu İstanbul’da da yapmak için çağrıda bulunmuş, dün Kadıköy’de toplanan kadınlar "Suç bende değil her nerdeysem, ne giydiysem suç bende değil" sözleriyle danslı protesto gerçekleştirmişti.