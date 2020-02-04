Kaçmadım, yurtdışına yerleştim... Sedat Peker kaçtığı yönündeki iddiaları cevapladı

Sedat Peker, 'Ticari çalışmalar için bazı ülkelerden oturum aldığını' söyledi, hakkındaki iddialarla ilgili de tehditkar sözler etti.

AKP’ye desteğiyle bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında yakalama kararı çıktığı için Karadağ’a kaçtığı iddia edilmişti.

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, polis tarafından arandığı ve bu nedenle yurtdışına kaçtığı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve 'Balkanlardayım, oturum işlemlerimi tamamladım' dedi.

Instagram hesabından açıklama yapan Sedat Peker, bir süredir yurtdışında yaşadığı haberlerini doğruladı. Hakkında arama kararı olmadığını söyledi. Eşinden boşandığı iddiasını gündeme getirenleri ise tehdit etti. Peker konuyla ilgili "Temizlik işçisine diklenen çocuğu hatırlatıyorum" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda çeşitli suçlardan hapis yatan ve akademisyenlere yönelik tehditleriyle gündeme gelen Peker, “Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım” dedi.

“Bazı sosyal medya hesaplarında arandığım için Karadağ’a kaçtığım, eşimden boşandığım yönünde haberleri okuyunca acı acı tebessüm ettim. İçimden, ‘Kış kışlığını puştta puştluğunu yapmaktan asla vazgeçmez!’ sözünü tekrar edip durdum.” diyen Peker, şöyle devam etti:

“Ben herhangi bir suç işlemedimki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.)”

TEHDİT ETTİ

Peker, hakkındaki iddiaları gündeme getirenlere de sosyal medyada yayılan “Oğlum bak git” videosuna gönderme yapıp ‘Yine oğlum işinize gidin.’ diyorum. Tüm uyarılarıma rağmen bunları yapmaya devam edenlere bu hikayenin sonunun temizlik görevlisiyle o saygısız çocuğun yaşadığının aynısı olacağını özellikle belirtiyorum. Sonradan pişmanlıklarınız VALLAHİ fayda etmeyecek.” tehdidiyle bitirdi.