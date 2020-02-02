'Kaçak maden ocaklarında ölenler hastane önlerine bırakılıyor'

Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, son olarak iki kişinin yaşamını yitirdiği 'kaçak' maden ocaklarıyla ilgili, 'Ölenler başka yerde ölmüş gibi direk diplerine, hastane önlerine bırakılıyor' dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Zonguldak’ta son olarak 2 kişi mührü sökülerek girilen “kaçak" ocakta yaşamını yitirdi. Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “İstihdamın az olması, hayat şartları, arkadaşlarımızı buralarda çalışmaya mecbur bırakıyor” dedi. Bu ocaklarda sendika olmadığını, ücretlerin de düşük tutulduğunu söyleyen Yeşil, “Asgari ücret ya alırlar ya almazlar. Sigorta yok” diye konuştu.

‘KÖYLÜLERE SATILIYOR’

Yeşil, bu alanların "rödovans sahalar" olarak verildiklerini ancak her yerde çalışma yapılamadığı için dağlık bölgelerde başka kişiler tarafından toprak kazılarak kaçak ocaklar açıldığını söyledi. Yeşil, “Kömür yeryüzüne yakın olduğu için başlıyorlar kazmaya. Yol yok. Kontrol yok. Ne kadar üzerine gidilse de kontroller de yeterli olmuyor. Denetleniyor, kapatılıyor ancak mühür kırılarak yeniden açılıyor. Başka yerden giriliyor” dedi.

Çıkarılan kömürün yakacak olarak köylülere satıldığına işaret eden Yeşil, kaçak ocakları işletenlerin vergi vermediğini, işgüvenliğine harcama yapmadığı için büyük kârlar elde ettiğini anlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) işçi açığı olduğuna, norm kadronun altında işçiyle çalışma yapıldığına dikkat çeken Yeşil, “kaçak ocakların” olduğu yerlerin neden devlet tarafından işletilmediği sorusuna da şu yanıtı verdi:

“O sahalarda yatırım yapacak kadar rezerv yok. Devlet uzun ömürlü olmadığı için bu sahalarda üretim yapmıyor. Özel şirketlere devrediyor, kiralıyor. Biz kurumsal şirketlere karşı değiliz. Ayrıca devlet denetiminde olmasını istiyoruz.”