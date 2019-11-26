Jet Fadıl arbedesi: Sakal, bıyık, cübbe dedi, inançlarımızla oynadı

Fadıl Akgündüz'ün binlerce kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold inşaatında arbede yaşandı.

Fadıl Akgündüz'ün binlerce kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold inşaatına gelmesi, yönetimin artık kendisinde olduğunu söylemesi ve dernek tarafından görevlendirilen güvenlikleri dışarıya çıkartması sonrası arbede yaşandı.

Akgündüz'ün inşaat alanına geldiğini duyan Caprice Gold Mağdurları Derneği üyeleri de inşaat alanına geldi.

Dernek ve site yönetim kurulu başkanı Talip Metehanoğlu ve dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu burada açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 19.00'dan sonra bir telefon geldi. Fadıl Akgündüz avukatlarıyla beraber buraya gelmiş tapu kağıtlarını göstermiş. Acil burayı boşaltın demişler. Bizi de haberdar ettiler geldiğimizde gitmişti. 28 bin kişi burada mağdur Fadıl Bey buraya geliyor 'bey' oluyor biz burada işgalci oluyoruz. Sakal dedi, bıyık dedi, cübbe dedi, bizim inançlarımızla oymadı" ifadesini kullandı.

Dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu ise, "Bizim güvenlik korumalarımıza müdahale etmişlerdir. Fadıl Akgündüz, 'Sizin işinize son verdik buradan gidebilirsiniz' demiştir. Biz 6 aydan beri kat mülkiyeti kanunlarının 57. 58. 59. ve 60. maddelerine göre bu sitenin yönetimi konusunda mal sahipleriyle toplantı yaptık. Toplantıda Talip Metehanoğlu grubunun yönetimi ele almasını sağladık. Binanın yapılması görevini verdiler" diye konuştu.