Jens Stoltenberg: NATO’nun Türkiye’de artan bir varlığı söz konusu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'İspanya’dan Patriot bataryası konuşlandırmıştık, AWACS uçakları havada devriye geçiyor, üs ziyaretlerini arttırdık. Türkiye’ye özel güvence verici tedbirlere sahibiz. Dolayısıyla NATO’nun Türkiye’de artan bir varlığı söz konusu' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'deki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada NATO’nun Türkiye’ye zaten destek sağladığını söyledi.

Stoltenberg, “İspanya’dan Patriot bataryası konuşlandırmıştık, AWACS uçakları havada devriye geçiyor, üs ziyaretlerini arttırdık. Türkiye’ye özel güvence verici tedbirlere sahibiz. Dolayısıyla NATO’nun Türkiye’de artan bir varlığı söz konusu” dedi.

AB Dışişleri Konseyi’nin gayri resmi toplantısının bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Suriye’de bir güvenli bölge oluşturulması ihtimali konusundaki bir soru üzerine, NATO’nun Suriye’de varlık göstermediğini söyledi.

Stoltenberg, “Ancak mültecilerin sayısındaki ciddi artış dahil Suriye’de tanık olduğumuz çok zor duruma, korkunç şiddete ortak bir çözüm bulmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Bir gazetecinin, “NATO nasıl bir destek sağlayabilir? Türkiye’nin istediği Patriot bataryaları ya da başka bir şey olabilir mi?” şeklindeki sorusuna cevaben Stoltenberg, “NATO Türkiye’ye zaten destek sağlıyor. İspanya’dan Patriot bataryası konuşlandırmıştık, AWACS uçakları havada devriye geçiyor, üs ziyaretlerini arttırdık. Dolayısıyla NATO zaten orada mevcut. Türkiye’ye özel güvence verici tedbirlere sahibiz.Dolayısıyla NATO’nun Türkiye’de artan bir varlığı söz konusu” diye konuştu.