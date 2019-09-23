İzmit Belediyesi ‘Gezi davası’ndan çekildi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen İzmit Belediyesi, müşteki olarak katıldığı Kocaeli’ndeki “Gezi davası”ndan çekildi.
2013 yılında milyonların sokağa çıktığı Gezi Direnişi sırasında Kocaeli’nde yapılan eylemlerde belediye mülklerinin zarar gördüğünü öne süren dönemin AKP'li İzmit Belediyesi eyleme katıldığı tespit edilen kişiler hakkında şikayetçi olmuş, davaya müşteki olarak katılmıştı.
Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre 31 Mart seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı’nı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanmasının ardından, İzmit Belediyesi davadaki şikayetinden vazgeçti.
Kocaeli’nde Gezi direnişi sırasındaki eylemlere ilişkin 238 kişi hakkında açılan dava 5 yıldır sürüyor.