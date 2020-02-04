İzmir'in ulaşımında 'kağıt bilet' krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan akıllı ücret toplama sistemi işletimi işini kazanan E-Kent firması hazırlıklarını sürdürürken ihaleye katılanların itirazı nedeniyle 8 Şubat’da 'kağıt bilet' uygulamasına geçilebilir.

EgedeSonsöz'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım sistemini yürüten kurumlardan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün yaptığı “akıllı ücret toplama sistemi işletimi ihalesi” krize neden oldu.

ESHOT’un 7 Eylül’de süresi sona erecek uygulama için 119 milyon TL muhammen bedel tespit ederek çıktığı ihaleye, sistemi 4 yıldır işleten Kar-Bil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş. 130 milyon TL ile en yüksek teklifi vermişti. İhale komisyonu, aynı ihalede Ankara başta olmak üzere birçok ilde çalışmaları bulunan E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş.’nin 57 milyon TL’lik teklifini kabul etti. Karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün de onayı ile geçerli sayılmıştı.

Yaşanan yasal sürecin ardından ihaleye katılanlar Kamu İhale Kurumu’na (KİK) durumu taşıyarak itirazda bulundu. KİK, itirazları değerlendirdikten sonra ret etti. Bu dönemde yaşanan zaman kaybının sorun teşkil etmemesi için kurum, ihale halen kendisinde bulunan Karbil ile geçici süreli anlaşmalar yaparak işi uzattı. Olası mağduriyetin önüne geçmek için yapılan işlem bu kez yargıya takıldı. KİK’in kararının yargıya taşımasının ardından yeni bir süreç başladı.

Ankara İdare Mahkemesi, KİK kararlarını iptal ederken ihalede “düzeltici işlem” belirlenmesine karar verdi. Bu süre içinde ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalamak için masaya oturan E-Kent Firması’yla yapılan görüşmeler kadük kaldı. Sistemi halen daha işleten Karbil Firması’nın yeni bir uzatma işlemine yanaşmaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin E-Kent firmasıyla imzalayacağı 8 Şubat tarihi ise kapıya dayandı. Mahkeme kararının tebliğ edilmesiyle birlikte, başlayacak olan yeni süreç için tehlike çanları çalmaya başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün yetkili birimleri yeni sistem için otobüslerde kullanılan validatörleri E-Kent firmasına uyumlu hale getirme işlemlerini ise sürdürüyor.

Büyükşehir yeni gelen karar sonrası 8 Şubat tarihine kadar geçişi tamamlayamazsa yeni bir ihale süreci zaman kaybına neden olacağı için “kâğıt bilet” sistemine geçilebileceği konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş yıllarda uyguladığı sistem "ara formül" olarak değerlendirilirken, sorun çözülmezse otobüslerde kağıt bilet uygulamasıyla yolculuk yapılacak.

ŞİRKET ETHEM SANCAK'IN YİĞENİNE AİT

Öte yandan İzmir’de uzun yıllar sistemi yürüten Kar-Bil Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ethem Sancak’ın yeğeni Nasrullah Sancak yapıyor. Ticaret sicil kayıtlarında Turkcell ve KVK gibi şirketlerin kurucu ortağı olan Murat Vargı’nın sahibi olduğu MV Holding’te Yönetim Kurulu Üyesi olan Bahadır Ilgaç da hisseder görünüyor. Kar-Bil’de ayrıca şirketlerin yan kuruluşu Kar-Tek A.Ş’nin de büyük hissesi bulunuyordu.

ÇALIK HOLDİNG'E GEÇECEK

Mahkeme kararları sonrası bir sorun yaşanmazsa İzmir’deki akıllı ücret toplama işini yeni dönemde Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kar-Bil Şirketi yürütecek.

Kar-Bil’de ticaret sicil kayıtlarına göre, E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi adına yer alan Aktif Yatırım Bankası Genel Müdürü Serdar Sümer, Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına Murat Barlas, N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. adına İbrahim Aydınlı, Emlak Girişim Danışmanlığı adına Gürol Güngör ile Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi adına Uğur Gökhan Özdinç gibi isimler ortak olarak yer alıyor. Bu isimler aynı zamanda Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Çalık Holding’e ait Aktif Bank ve finans kuruluşlarında önemli görevlerde bulunuyor.