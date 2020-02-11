İzmir'in cadde ve sokaklarından 'Kenan Evren' ismi siliniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Kenan Evren'in isminin sokak ve caddelerden kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in adını taşıyan sokak ve caddelerde isim değişikliği önerisi görüşüldü.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Kenan Evren'in adını taşıyan cadde ve sokaklarda isim değişikliği oy birliğiyle karara bağlandı.

Buna göre, Evren ismini taşıyan Bergama ilçesindeki caddeye Fethi Sekin, Foça ilçesindekine Foça Şehitleri, Menderes ilçesindekine Türkan Saylan, Ödemiş ilçesindeki sokağa ise Zeytin Sokak isimleri verilecek.