İzmir’deki Las Tesis eylemine katılan kadınlara gözaltı

Dün İzmir’de yapılan Las Tesis danslı protesto gösterisine katılan 9 kadının bugün sokaktan ve evinden gözaltına alındığı, 25 kadın hakkında da gözaltı kararı olduğu iddia edildi.

Şili’de kadın örgütü Las Tesis tarafından başlatılan ve tüm dünyaya yayılan kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto gösterisi dün İzmir’de de yapıldı.

İstanbul ve Ankara’da polisin şarkı sözlerini gerekçe göstererek müdahale ettiği eylemin dün İzmir’deki ayağına katılan kadınlar için ertesi gün gözaltı kararı çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre eyleme katılan 9 kadının bugün evlerinden ve sokaktan gözaltına alındığı, 25 kişilik bir gözaltı listesinin olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 9 kadının, kolluk ifadelerinin sonrası serbest bırakılacağı savcılık tarafından ifade edildi.

