İzmir'de 'yeni koronavirüs' şüphesi

İzmir'de Wuhan'dan geldiği öğrenilen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede 'yeni koronavirüs' şüphesiyle tek kişilik odaya alındı.

10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin Wuhan'dan dönen, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir kişi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Yeni koronavirüs şüphesi olan hasta tek kişilik odaya alındı.

Sağlık ekiplerinin hastanede önlem aldığı, hasta ve yakınlarına maske dağıtıldığı öğrenildi.

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmediği, solunum sıkıntısına rastlanmadığı, tanı için gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi.