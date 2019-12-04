İzmir'de ulaşıma yeni zam

İzmir’de minibüs fiyatlarına yüzde 17 oranında zam yapıldı, indi bindi fiyatı 3,50 liraya çıktı.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası bugünden itibaren geçerli olmak üzere minibüs ücretlerine yüzde 17 oranında zam yaparak indi bindi fiyatını 3 liradan, 3 lira 50 kuruşa yükseltti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay otobüs ulaşımına zam yaptmıştı.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, “İzmir’de 60 hat üzerinden bin 117 minibüsle günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca’dan Bornova’ya yada Bornova’dan Egekent’e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak" dedi.