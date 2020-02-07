İzmir'de lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

İzmir'de bir lise öğrencisine öğretmeni tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken davanın avukatı dosyada neredeyse öğrencinin suçlandığını söyledi.

İzmir Urla'da 15 yaşındaki bir lise öğrencisine öğretmeni tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi.

Öğrencinin ifadesinin pedagog eşliğinde alınmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, davanın 28 Kasım 2019 tarihinde 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına katılmadı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlk duruşmada söz alan mağdur öğrencinin avukatı Saadet Kayaalp, dosyada adeta müvekkilini suçlayan bir savunma olduğunu, sanık öğretmenin suçtan kurtulmak amacıyla mahkemeyi yanılttığını söyledi.

'ŞİKAYETÇİ ÇOCUK ADALET BEKLİYOR'

Kayaalp, "Ne yazık ki çocuklarımızı korumakla görevli eğitim kurumunda görevli öğretmen çocuğu taciz etmiş, okul müdürü de 15 yaşındaki çocuk aleyhinde tanıklık yaparak tacizi meşrulaştırmıştır. Okulun rehber öğretmeni de çocuklar aleyhinde tanıklık yaparak, anayasal hak olan özel hayatın gizliliği kuralını ihlal ederek, delilleri karartmaya çalışmıştır" dedi. Urla'da yaşayan tüm öğrenciler ve öğretmenler ve veliler tarafından davanın izlendiğini belirten Kayaalp, "Şikayetçi çocuk ve herkes adalet beklemektedir. Bu çocuk cesur davranıp şikayet edebilmiş ancak kazanarak geldiği okulu bırakıp, düz liseye gitmek zorunda kalmıştır. Biz bu nedenle suç islediği açıkça ortada olan öğretmenle ilgili en ağır cezanın verilmesini, böyle öğretmenlerin eğitim kurumlarından ve çocuklardan uzak tutulmasını talep ediyoruz" dedi.

Davanın ikinci duruşması 11 Şubat saat 09.05’te Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.