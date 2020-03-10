İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Ercüment A. (66), 1,5 ay önce boşandığı eşi Melek Dağyel'in (61) Tahtakale Çarşısı'ndaki giyim mağazasında gitti.
Dağyel'i bıçakla yaralayan Ercüment A., kaçarken, yaralı kadını görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı.
Kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.