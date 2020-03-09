İzmir'de işçi servisi kaza yaptı

İzmir Buca'da TPI Kompozit Menemen fabrikasi işçilerini taşıyan servis kaza yaptı.

İzmir’de Menemen ve Çiğli Sasalı'da iki ayrı fabrikada faaliyet yürüten Amerikalı TPI Kompozit isimli şirkette çalışan işçileri taşıyan servis kaza yaptı.

Menemen'deki fabrikanın gece vardiyası için Buca'dan yola çıkan servis, arkadan kamyonun altına girdi. Kazada çok sayıda işçi yaralandı.

İşçiler servis şoförlerinin uzun saatler ve az dinlendirilerek, günde 10-12 defa servise çıkartılarak çalıştırıldığını hatta bazı şoförlerin günde en fazla 2 saat uykuyla direksiyon başına geçirildiğini söyledi.

Yüzlerce işçi çalışan ve rüzgar türbinleri için kanat üreten Amerikalı şirket, daha önce de işçilerini düşük ücretlerle ve ağır koşullarda çalıştırmasıyla gündeme gelmişti.