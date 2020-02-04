İzmir’de hamile kadın ve oğlu evlerinde öldürüldü

İzmir'de 5 aylık hamile bir kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Menemen’de meydana geldi.

Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular daha sonra kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler.

İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, beş aylık hamile olan Manar Alahmed'in (35) yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı.

Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da öldürüldüğünü fark ettiler.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.