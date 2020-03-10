İzmir'de CHP'li belediyeye polis baskını

İzmir Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nden 9 polis memuru CHP’li Karaburun Belediyesi’ne operasyon düzenledi.

Bugün öğleden sonra, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nden 9 polis memuru CHP’li Karaburun Belediyesi’ne baskın yaptı.

Belediyede arama faaliyetlerinin devam ettiği, evraklara el konulduğu öğrenildi.

İzgazete'nin haberine göre, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın da baskının yapıldığı sırada İzmir’de olduğu ve programlarını yarım bırakarak acilen ilçeye dönüş yaptığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç’ın da Karaburun’a acilen hareket ettiği öğrenildi.

3 ay önce Karaburun Belediyesi’nde yaklaşık 1 aylık çalışma yürüten Mülkiye Müfettişleri’nin raporunun ardından baskının gerçekleştirildiği iddia edildi.