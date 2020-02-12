İzmir'de 'acele kamulaştırma' iptali

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çeşme’de 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin sınırlarının genişletildi. Ayrıca acele kamulaştırılan Urla’nın Zeytineli bölgesindeki bazı parsellerin kamulaştırılması iptal edildi.

İzmir'de alınan acele kamulaştırma kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de bazı bölgelerdeki kamulaştırma kararı geri alındı.

Söz konusu karar ile Urla’nın Zeytineli bölgesindeki 293 parsellik tarım alanı kamulaştırma kapsamından çıkarılırken, kapsam dışı bırakılan alanların "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım" alanında olduğu belirtildi.

Kapsam dışı bırakılan alanlar içinde DİSK'in kamulaştırılan alanının bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan 2103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi"nin sınırlarının genişletilmesi yönünde karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki Alaçatı ve Zeytinelli mahallerinde bulunan "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" kapsamındaki taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alınmış, bölgede Suudi Arabistan merkezli Albassam Group’un, "Yeni Çeşme" adıyla proje çizdiği iddia edilmişti.

"Acele kamulaştırma" kararının ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş tarafından 'İzmir Urla'daki arazimiz özelleştirilmek için kamulaştırıldı' denilmişti.