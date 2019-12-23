İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma nedeniyle 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 23 Aralık 2019 11:13

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını duyurdu.