İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını duyurdu.
Menderes ilçemizin Küner Köyü yakınlarında 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekipleri patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattı. Gaziemir, Buca ve Karabağlar’ı etkileyecek su kesintisinde detaylı bilgi gelecek.
— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) December 22, 2019